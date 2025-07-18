Франківця підозрюють у недбалості під час контролю за ремонтом військової техніки – збитки становлять декілька мільйонів гривень

Посадовця Міністерства оборони з міста Івано-Франківська підозрюють у завданні збитків на ремонті бронетехніки, яка перебуває у несправному стані з 2023 року.

Про це пише “Галка” з посиланням на Національну поліцію України.

Начальника групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони в західному регіоні, 54-річного мешканця Івано-Франківська, викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з працівниками Служби безпеки України за сприяння Міністра оборони України.

Встановлено, що у 2023 році між одним із львівських товариств з обмеженою відповідальністю та Міністерством оборони України було підписано угоду щодо ремонту бронетранспортерів, які використовувались для виконання завдань у зоні бойових дій.

По завершенню робіт посадовець військового представництва мав перевірити стан відновленої військової техніки. Попри те, що фірма-підрядник не повністю виконала ремонтні роботи на суму понад 5,4 млн гривень, очільник групи контролю якості підписав акти про їх завершення, що стало підставою для перерахування коштів підряднику.

Під час досудового розслідування інженерно-технічна судова експертиза підтвердила, що бронетехніка і далі перебуває у несправному стані.

Слідчі, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.