Через сильні опади на Франківщині оголошено ІІ рівень небезпеки

Упродовж доби 18 липня на території Івано-Франківської області очікується різке погіршення погодних умов. Очікуються сильні опади, грози, град та сильний вітер, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Помаранчевий рівень небезпеки

Упродовж доби 18 липня сильний дощ (30-49 мм за 12 год та менше) (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Грози, град (6-19 мм), пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності жовтий).

В мiсцях проходження iнтенсивних дощiв 18 липня можливе формування високого мiсцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза сходу локальних селевих потокiв. (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Що до розвитку дощового паводку, при необхідності, інформація буде уточнюватись попередженнями в короткостроковому порядку.