Погода на Івано-Франківщині 18 липня

18 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду, сильний дощ, грози, град.

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Про це повідомили на Facebook-сторінках обласного гідрометцентру та Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Температура повітря:

в Івано-Франківську — 19-21° тепла,

по області вночі прогнозують 16-21° тепла,

у високогір’ї Карпат 11-16° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви — 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри.