У Коломийській громаді провели поточний і ямковий ремонт на трьох десятках вулиць. ФОТО

На Коломийщині на аварійних ділянках проводять дорожні роботи. Поточними і ямковими ремонтами охопили понад 30 вулиць в місті та селах громади.
Повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський, передає Правда.іф.
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Ліквідовано вибоїни та тріщини
За словами мера, від початку року в громаді проведено поточний і ямковий ремонт на найпроблемніших ділянках вулиць: Мазепи, Киселевської, Довбуша, Палія, Хмельницького, Міцкевича, Богуна, Яворницького, Майданського, Шухевича, Стуса, Моцарта та інших. На багатьох вулицях ліквідовано вибоїни та тріщини, що дозволило покращити стан дорожнього покриття й підвищити безпеку руху.
Роботи із щебенування охопили 32 вулиці, включно з селами громади: Раківчик, Саджавка, Іванівці, Воскресінці, Товмачик, Шепарівці, Королівка, Корнич, Кубаївка. Під час планування враховувалися звернення мешканців – це приклад дієвої співпраці та спільної відповідальності за розвиток громади.
“У нинішніх умовах ми не можемо дозволити собі масштабних реконструкцій, проте маємо чітке розуміння: необхідно оперативно ремонтувати ті ділянки, які становлять потенційну загрозу. Бо Коломийська громада має бути місцем, де хочеться жити, працювати, відпочивати й відновлюватися.
Комфорт і безпека починаються з простих речей. Утримання доріг у належному стані – одна з них. Робимо той необхідний мінімум, щоб був порядок в громаді. Роботи триватимуть відповідно до нагальності та черговості. Продовжуємо працювати – для вашої безпеки, комфорту та майбутнього громади”, – йдеться у дописі Станіславського.