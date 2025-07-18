У Коломийській громаді провели поточний і ямковий ремонт на трьох десятках вулиць. ФОТО

На Коломийщині на аварійних ділянках проводять дорожні роботи. Поточними і ямковими ремонтами охопили понад 30 вулиць в місті та селах громади.

Повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський, передає Правда.іф.

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Ліквідовано вибоїни та тріщини

За словами мера, від початку року в громаді проведено поточний і ямковий ремонт на найпроблемніших ділянках вулиць: Мазепи, Киселевської, Довбуша, Палія, Хмельницького, Міцкевича, Богуна, Яворницького, Майданського, Шухевича, Стуса, Моцарта та інших. На багатьох вулицях ліквідовано вибоїни та тріщини, що дозволило покращити стан дорожнього покриття й підвищити безпеку руху.

Роботи із щебенування охопили 32 вулиці, включно з селами громади: Раківчик, Саджавка, Іванівці, Воскресінці, Товмачик, Шепарівці, Королівка, Корнич, Кубаївка. Під час планування враховувалися звернення мешканців – це приклад дієвої співпраці та спільної відповідальності за розвиток громади.