На Верховинщині через негоду три села залишились без транспортного сполучення. ВІДЕО

Внаслідок проливних дощів підтоплено дорогу в селі Гринява, що призвело до тимчасового припинення транспортного сполучення з селами Грамотне, Стовпні та Пробійнівка Білоберізької територіальної громади. Без доїзду залишаються близько 1000 мешканців.
Пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук
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Після спаду води ДП «Дороги Прикарпаття» розпочнуть ліквідацію наслідків негоди для відновлення проїзду. Вже підготовлена необхідна техніка.
Координацію робіт здійснює Верховинська РДА.
“Тримаємо ситуацію під контролем.
Залучені усі відповідні служби, які оперативно вживають необхідних заходів”, – зазначає посадовиця.