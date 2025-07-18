На Верховинщині через негоду три села залишились без транспортного сполучення. ВІДЕО

Внаслідок проливних дощів підтоплено дорогу в селі Гринява, що призвело до тимчасового припинення транспортного сполучення з селами Грамотне, Стовпні та Пробійнівка Білоберізької територіальної громади. Без доїзду залишаються близько 1000 мешканців.

Пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук

Після спаду води ДП «Дороги Прикарпаття» розпочнуть ліквідацію наслідків негоди для відновлення проїзду. Вже підготовлена необхідна техніка.

Координацію робіт здійснює Верховинська РДА.