ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сильний потік води на річці біля паркану.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Верховинщині через негоду три села залишились без транспортного сполучення. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
18/07/2025 10:22
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Внаслідок проливних дощів підтоплено дорогу в селі Гринява, що призвело до тимчасового припинення транспортного сполучення з селами Грамотне, Стовпні та Пробійнівка Білоберізької територіальної громади. Без доїзду залишаються близько 1000 мешканців.

Пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Після спаду води ДП «Дороги Прикарпаття» розпочнуть ліквідацію наслідків негоди для відновлення проїзду. Вже підготовлена необхідна техніка.

Координацію робіт здійснює Верховинська РДА.

“Тримаємо ситуацію під контролем.

Залучені усі відповідні служби, які оперативно вживають необхідних заходів”, – зазначає посадовиця.