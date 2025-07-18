Марцінків запевнив, що не підтримує будівництво висоток у 24 поверхи у центрі міста

В Івано-ранківську обговорюють потенційне будівництво на 30 гектарах території між вулицями Мельника та Шевченка. Йдеться про проєкти будівництва будинків до 24 поверхів, а також роботи на території “Промприладу”.

Про це інформує “Галка” з посиланням на етер на “Вежі”.

За словами мера Руслана Марцінківа, підприємці хочуть модернізувати простір позаду “Промприладу” та добудувати дві торгові будівлі. Також є плани на добудову на вулиці Мельника, де раніше київська компанія “Кінто” хотіла звести торгівельно-офісний центр. Існують пропозиції і щодо інших ділянок, зокрема поблизу вулиці Чорновола.

Марцінків запевняє: він особисто не підтримує будівництво висоток у 22-24 поверхи.

“Підтримую розвиток “Промприладу”, але потрібне коригування плану. Має бути врахована поверховість і обов’язково — наявність паркінгів, зокрема підземних”, — зазначив він.

На громадських слуханнях щодо проєкту більшість висловилася проти: 13 “за” і 28 “проти”. Через це слухання визнали такими, що не відбулися, і планують провести їх повторно. Міська влада звернулася до ініціаторів, щоб ті доопрацювали детальний план території.

“Ми не є ініціаторами цього будівництва. Такі наміри мають право на існування, але з урахуванням позиції громади. Поки що це лише плани, бо розгляд детальних планів територій законодавчо зараз заборонено”, — наголосив Руслан Марцінків.

16 липня 2025 року громадські слухання щодо детального плану території в центрі Івано-Франківська завершилися протестами мешканців проти високоповерхової забудови та вимогою перенести обговорення до міської ради за участю міського голови. Архітектори з Львова представили проєкт забудови 30 гектарів території з будівлями до 24 поверхів, на різних ділянках від вулиці Мельника до вулиці Шевченка.