На Донецькому напрямку загинув солдат з Франківщини Андрій Слободян

Сумна звістка сколихнула Тлумацьку громаду. У війні проти російських окупаційних військ загинув Андрій Слободян з міста Тлумача.

Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацька міська рада

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Захисник вважався зниклим безвісти

Під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донецькому напрямку загинув солдат Андрій Слободян, 15.05.1987 року народження. Воїн з 10.09.2024 року вважався зниклим безвісти.

У боротьбі з російськими окупантами він проявив незламну силу духу, відвагу та рішучість, ставши справжнім прикладом героїзму й самопожертви.