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На Донецькому напрямку загинув солдат з Франківщини Андрій Слободян

Автор: Оксана Марушкевич
18/07/2025 11:26
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Сумна звістка сколихнула Тлумацьку громаду. У війні проти російських окупаційних військ загинув Андрій Слободян з міста Тлумача.

Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацька міська рада

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Захисник вважався зниклим безвісти

Під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донецькому напрямку загинув солдат Андрій Слободян, 15.05.1987 року народження. Воїн з 10.09.2024 року вважався зниклим безвісти.

У боротьбі з російськими окупантами він проявив незламну силу духу, відвагу та рішучість, ставши справжнім прикладом героїзму й самопожертви.

“Війна безжально забрала життя воїна, залишивши нестерпний біль у серцях рідних, друзів, побратимів та всіх, хто його знав. Ми схиляємо голови у глибокій скорботі за нашим загиблим захисником і висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Неймовірно важко усвідомити цю втрату – адже пішла людина, яка була опорою, гордістю і найближчою для вас.

Вічна пам’ять і слава нашому землякові, який поклав життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Нехай Господь упокоїть його душу у Царстві Небесному та подарує вічний спокій”, – йдеться у дописі.