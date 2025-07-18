Поблизу Чукалівки трапилась ДТП: загинув водій Tesla

Вранці 18 липня на автодорозі Н-9 сполученням «Стрий-Чернівці – Мамалига», поблизу села Чукалівка, сталася смертельна аварія. Зіткнулися два автомобілі: «Tesla» та «Mercedes Sprinter».

О 10:05 до Івано-Франківського РУП надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася на автодорозі Н-9 сполученням «Стрий-Чернівці – Мамалига», поблизу села Чукалівка. Зіткнулося два автомобілі «Tesla» та «Mercedes Sprinter», пишуть Версії.

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Попередньо внаслідок аварії водій автівки «Tesla» загинув на місці події, а керманича та пасажира «Mercedes Sprinter» з травмами доставлено до лікувального закладу.

На місці події працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Наразі встановлюються усі обставини автопригоди. Деталі згодом.