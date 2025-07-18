Викрав мотоцикл односельця: на Тлумаччині поліцейські оперативно затримали зловмисника

Поліцейські розшукали викрадений мотоцикл та затримали зловмисника. Фігуранту слідчі повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.
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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області
Повідомлення про злочин надійшло минулих вихідних до поліції від 17-річного жителя Тлумацької ТГ. Заявник повідомив, що з берега річки Дністер зник мотоцикл «Lifan», який належить його дідусеві.
В ході проведених першочергових заходів поліцейські вже за кілька годин виявили викрадений транспортний засіб. З’ясувалося, що викрадач не впорався з керуванням, допустив падіння мотоцикла та залишив його на узбіччі дороги. Сам з місця події втік, однак згодом був затриманий працівниками поліції, за місцем проживання.
Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 27-річний місцевий мешканець.
Фігуранту слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до пʼяти років. Триває досудове розслідування.