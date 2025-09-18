Сьогодні Тисменицька громада проведе в останню путь полеглого героя Назара Плугатора

Полеглий герой з Івано-Франківської області Назар Плугатор, загинув в бою 10 вересня 2025 року, у Донецькій області.

Захиснику було 28 років.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ з посиланням на Тисменицьку міську раду.

Полеглий Назар Плугатор народився 3 червня 1997 року, жив у селі Вільшаниця. Чоловік долучився до війська у 2023 році. Був матросом, водієм-електриком у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Білинського.

Чин похорону відбудеться у четвер, 18 вересня, в домі загиблого о 15:30 годині.