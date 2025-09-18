Сьогодні у передмісті Франківська проведуть в останню путь полеглого героя Романа Кулака

У середу 17 вересня, до рідного села востаннє повернувся скорботний кортеж із тілом полеглого захисника України Романа Любомировича Кулака, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Полеглий герой народився 18 лютого 1980 року в місті Долина, з дитинства жив у селі Ямниця під опікою бабусі та дідуся. У липні 2024 року Роман був мобілізований і став стрільцем-помічником гранатометника в аеромобільному батальйоні, повідомляють на сторінці громади.

У вересні минулого року зв’язок із військовим обірвався, і він вважався зниклим безвісти.

Та через рік надійшла трагічна звістка: 22 вересня 2024 року Роман Кулак загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Богоявленка Донецької області внаслідок штурмових дій російської піхоти.

Чин похорону Героя пройде у четвер, 18 вересня, о 12:00 годині.