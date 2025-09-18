Сьогодні у Дубовецькій громаді проведуть в останню путь полеглого захисника Григорія Думенка

У середу 17 вересня, додому “на щиті”, востаннє повернувся полеглий герой із Прикарпаття Григорій Думенко, який майже рік часу вважався зниклим безвісти, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Глибокий сум через трагічну звістку знову огорнув Дубовецьку громаду. Підтвердилися найстрашніші побоювання рідних та близьких… «На щиті» додому повертається мужній воїн Думенко Григорій Богданович, 9 червня 1983 року народження з с.Дубівці, який майже рік вважався зниклим безвісти, – йдеться у дописі на офіційній сторінці Дубовецька територіальної громади.

Захисник загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Маринівка Покровського району Донецької області.

18 вересня в громаді оголошено День жалоби

Чин похорону полеглого героя відбудеться у четвер 18.09.2025 об 11.30 годині год в рідному селі Григорія Думенка Дубівці.