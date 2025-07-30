“Сьогодні у нас немає води, а завтра вже не буде їжі”: до чого російські окупанти довели “столицю ДНР” і чому розлючені навіть їхні прихильники

Незважаючи на спроби російської пропаганди прикрасити життя населених пунктів України після окупації, з кожним днем це виходить дедалі гірше. І йдеться навіть не про постраждалі внаслідок бойових дій будівлі, а про те, що сьогодні коїться з найнеобхіднішим для життя – з водою. Пише OBOZ.UA.

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На межі катастрофи

Нині з водою на окупованій частині Донецької області справжня катастрофа. Станом на сьогоднішній день регіон замість необхідних 850 тисяч кубів води на добу отримує лише третину.

Найважча ситуація – в обласному центрі та в Макіївці (це місто-супутник Донецька), тут воду в будинки вирішили подавати раз на три дні.

Те, що рівень запасів води в “республіці” впав до критичної позначки, змушений був визнати і гауляйтер Денис Пушилін. Але у “водній блокаді” він звично звинуватив Збройні сили України. Ну, і “аномально спекотну погоду”.

Територія великого розпилу

Багато галасу наробив пост у Telegram зрадника України Олега Царьова про ситуацію в Донецьку. Він також розповів про причетність до розпилу, внаслідок якого місцеві жителі страждають без води, міноборони РФ.

Річ у тім, що для розв’язання проблеми (а ситуація різко загострилася після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну) у 2023 році було в рекордно короткі строки за рекордно астрономічні гроші збудовано водовід Дон-Донбас від річки Дон. Це майже 200 км, дві нитки трубопроводу діаметром 1,2 метра, вісім насосних станцій, десятки переходів через дороги і водні перешкоди, а також накопичувальні резервуари.

“Первинна вартість будівництва оцінювалася в 70 млрд руб, проте пізніше вона значно зросла – за деякими даними, майже втричі порівняно зі спочатку заявленою сумою. Будівництво водоводу безпосередньо курувалося заступником міністра оборони (РФ) Тимуром Івановим. Іванов інспектував будівництво особисто, контролював основні етапи робіт, заслуховував доповіді, проводив наради на майданчику. Уже після звільнення й арешту Іванова його ім’я неодноразово спливало в розслідуваннях про розкрадання і корупцію під час реалізації “Великої води”. На початку цього року повідомлялося, що міноборони зажадало стягнути 4 млрд рублів з Військово-будівельної компанії, яка будувала водовід“, – повідомив Царьов.

Царьов додав, що водовід вивели зрештою на проєктну потужність, але води донеччанам він не дав: “Проєктні 288–300 тисяч кубометрів на добу ледве покривають половину (!!!) щоденної потреби агломерації Донецька та околиць у воді, а до більшості абонентів централізованих мереж вона просто не доходить”. До речі, Пушилін навів інші дані – ледь покриває третину.

Тепер зрадник Царьов журиться, що “ситуація реально патова”.

“Регіон залишився на межі повноцінного водного колапсу: промислові підприємства ледве функціонують, Зуївська ТЕС під загрозою зупинки через брак води для охолодження обладнання – ситуація, що загрожує масовими відключеннями електрики і остаточним комунальним паралічем“, – написав він.

Розповідь Царьова доповнила і співробітниця донецького пропагандистського видання “Блокнот” Юлія Скубаєва. “Донецьк сидить без води не тому, що на небі хмари забули пролитися дощем. А тому що проєктувальники, чиновники і підрядники забули увімкнути голову. Це не посуха. Це – результат системної відмови держави від стратегічного мислення. Це корупція, байдужість, дурість і відсутність політичної волі (…) Ніхто не хоче чесно сказати: води немає не тому, що її нізвідки взяти. А тому, що її або злили, або вкрали. І тепер не допоможуть ні молитви, ні жертвопринесення у вигляді кримінальних справ“, – написала вона.

Що зараз відбувається в Донецьку

Скандал призвів до того, що “членам уряду ДНР” і “главам муніципалітетів” заборонили йти у відпустку до окремого розпорядження. Окупаційна влада ж укотре заявила, що “проблему буде вирішено”. Але місцеві жителі в це не вірять.

“Ми з року в рік чуємо обіцянки, але все це брехня. Знаєте, як до цього було з водою? Деякий час тому її нам давали раз на день – на 3-4 години. Вона текла тонкою цівкою, тому ми ставили ємність і вона повільно наповнювалася. Але цю воду категорично не можна пити, на ній не можна готувати їжу: вона іржава, від неї смердить болотом! Ба більше, нею і митися не можна! І прати в ній теж (наприклад, білизну)! Хіба тільки змивати туалет”, – розповіла OBOZ.UA мешканка Калінінського району окупованого Донецька.

Жінка живе в приватному будинку. За її словами, у місті давно визначено точки, куди підвозять воду. Від її будинку найближча… за два кілометри.

“Тобто туди я ще дійду, а от назад донести вже точно не зможу. У кого є машини, під’їжджають на них, але це одиниці. Найважче, звісно, людям похилого віку”, – каже донеччанка.

Вона також розповіла, що навіть для того, щоб помитися, воду в бутлях доводиться купувати в магазинах, і це серйозна графа витрат: “Ще трохи – й ми перетворимося на замурзаних, здичавілих бомжів”.

Ще одна проблема тих, хто живе в приватному секторі, – відсутність поливу. “Йдеться давно не про квіти. Ми з року в рік саджаємо город, сподіваючись на диво. Так і в цьому – але дива не сталося. Огірки, томати – все під цим палючим сонцем згоріло, бо немає чим поливати. Перці ж ще якось тримаються. Сьогодні в нас немає води, а завтра вже не буде їжі. Дуже погана перспектива”, – додала донеччанка.

Тим часом, за словами наших співрозмовників в окупованому місті, у стаціонарах місцевих лікарень уже зафіксовано різке зростання кількості пацієнтів зі шлунково-кишковими інфекціями. “Надходять і важкі, одразу під крапельницю. Але навіть у медустановах найжорстокіша нестача води. Її підвозять, але мало. Та й чистоту тут забезпечити неможливо, що вже говорити про стерильність”, – каже медсестра одного з відділень.

Після насильницького “приєднання” окупованої частини Донецької області до Росії колаборанти розраховували на “краще життя”. Однак навіть вони нині втратили надію. Деякі унікуми, щоправда, ще пишуть листи. Путіну.

За словами гауляйтера окупованого регіону Пушиліна, Москва за вказівкою Путіна відправила на допомогу Донецьку… 75 водовозів із водіями, які “працюватимуть у дві зміни”.

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