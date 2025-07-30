63 вирви на полях: прикарпатські поліцейські ліквідовують наслідки ворожого обстрілу 21 липня. ФОТО. ВІДЕО

Унаслідок нещодавнього комбінованого обстрілу на території Івано-Франківської області зафіксовано пошкодження сільськогосподарських угідь. На місці події працюють вибухотехніки поліції Прикарпаття.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

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Десятки вирв на сільськлгосподарських полях

У результаті ворожого обстрілу, що відбувся 21 липня, місцеві мешканці виявили десятки вирв на присадибних ділянках та полях, де дозріває урожай. Громадяни одразу повідомили про небезпечні знахідки працівників поліції.

«Я пішла подивитись на город. А тут – яма на ямі. Ми порадилися й одразу викликали поліцію. Вони приїхали миттєво», – розповідає місцева мешканка Марія.

На місце прибули поліцейські вибухотехніки та фахівці ДСНС. Задля безпеки громадян територію обгородили. Триває ретельне обстеження ділянки загальною площею близько 12 гектарів.

«Ми дуже вдячні поліцейським. Було страшно – не знали, чи виходити на город: боялися, що можемо підірватися, або що станеться біда з дітьми», – ділиться мешканка села Галина.

Поліцейські вже зафіксували 63 вирви від розривів боєприпасів. Також виявили 14 ям, а в них – вибухонебезпечні елементи, які не здетонували. Їх оперативно вилучили та знешкодили вибухотехніки.

«Територія велика, і її обстежують дуже ретельно. Застосовуємо безпілотники для аеророзвідки, а також спеціальне обладнання. Ускладнює роботу рельєф – є і поля, і яр з болотяною місцевістю. Але наші фахівці роблять усе можливе для безпеки місцевого населення», – зазначив старший інспектор вибухотехнічної служби поліції Прикарпаття Олександр Беззуб.

Поліція Прикарпаття закликає громадян бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілих предметів – не наближатися до них і негайно телефонувати на лінію 102.