Нацбанк з 1 жовтня почне поступово вилучати з обігу 10 копійок: що зміниться для українців

Монети номіналом 10 копійок не повертатимуться в обіг після потрапляння до банків, але залишатимуться засобом платежу до остаточного вилучення. Пише Парламент UA.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Національний банк України оголосив про поетапне вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок, починаючи з 1 жовтня 2025 року. Це рішення пояснюють зниженням ролі дрібних монет у розрахунках та прагненням оптимізувати витрати на їх обіг.

Водночас як уточнюється, ці монети залишатимуться законним платіжним засобом доти, доки НБУ не ухвалить рішення про їх остаточне вилучення.

Разом із вилученням 10-копійчаних монет буде припинено і їхнє карбування.

У Нацбанку нагадують, що щороку установі потрібно підтримувати готівковий обіг, забезпечуючи банки, торгівлю та сферу послуг розмінними монетами. Наразі в обігу перебуває близько 5,5 мільярда штук дрібних монет, із яких:

1,4 млрд — це монети номіналом 50 копійок;

4,1 млрд — монети номіналом 10 копійок.

На 2025 рік заплановано випустити додаткові 20 мільйонів 50-копійчаних монет. Це пов’язано зі стабільним попитом на них, зокрема з боку торгівельної сфери. Водночас як зазначають у НБУ, 10 копійок уже втратили своє значення в розрахунках за товари й послуги.

«Їх поступове вилучення з обігу дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет», – наголосили в НБУ.

Попри вилучення з обігу, 10 копійок поки що залишатимуться платіжним засобом. Банки зможуть приймати їх від громадян і бізнесу для зарахування на рахунки, депозити, акредитиви та інші операції. Проте після потрапляння до банку монети більше не повертатимуться в обіг, а передаватимуться до НБУ для перерахунку та подальшої утилізації.

У торгівельних мережах, як і раніше, можна буде розраховуватись монетами номіналом 10 копійок.

Крім того, якщо під час готівкових розрахунків у касі не буде необхідної кількості 10-копійчаних монет, діятимуть правила заокруглення загальної суми у чеку. Така система вже застосовувалась під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.

Інфографіка: Національний банк України

Варто зауважити, що у разі безготівкових платежів жодних заокруглень не передбачається — розрахунок проводиться до копійки.

Нагадаємо Нацбанк не продовжив ліміт у 150 тисяч гривень на перекази