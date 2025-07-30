“Боремося не лише на килимі”. Прикарпатська борчиня Оксана Лівач про тренування жіночої збірної в Японії

Жіноча збірна України з вільної боротьби завершила тритижневі тренувальні збори в Японії. Це стало не просто етапом підготовки до Чемпіонату світу. Це був досвід, що об’єднав силу, людяність і присутність України далеко за її межами.

Пише Правда.іф.

«Японія – провідна країна у вільній боротьбі. І можливість тренуватися з їхніми спортсменками – це величезний плюс. Ми мали спаринги з найсильнішими, вчилися, набирали форму і, головне, – відчули, що можемо з ними боротися на рівних і навіть перемагати», – ділиться враженнями борчиня Оксана Лівач, чемпіонка Європи та призерка Чемпіонату світу.

Такі збори – не лише фізичне загартування, а й психологічний виклик. Адже йдеться про розширення кругозору, про розуміння різних стилів боротьби, про адаптацію до майбутніх суперниць, про характер.

«У японців феноменальна дисципліна й витривалість. У них це вкорінено в культурі – ніколи не здаватися. Це дуже мотивує. І це випробування для нас не тільки для м’язів, а й для духу», – каже борчиня.

Разом з тим, це ще й досвід справжньої спортивної дипломатії. Протягом зборів українські борчині провели кілька лекцій для студентів університету Шиггикан. Вони розповідали про війну в Україні, про зруйновані міста, про тренування в умовах повітряних тривог.

«Багато хто з японських студентів щиро здивувався – вони не знали, що в Україні досі триває війна. Після лекцій підходили й дякували, просили розповісти ще, казали, що захоплюються нашою стійкістю. Це було дуже зворушливо», – пригадує Оксана Лівач.

І додає, що при цьому Японія показала чітку позицію. Коли російська команда зверталася з проханням провести збори в тому ж університеті – їм відмовили. Важливо, що це був не формальний жест, а послідовна підтримка України.

«Це важливо. Японці чітко показали, що на боці правди й підтримують Україну не на словах, а на ділі. Це надихає», – додає Оксана.

Перший віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук наголошує: саме такі виїзди є серед пріоритетів роботи Асоціації, зокрема в умовах війни.

«Ми продовжуємо готувати наших борців до змагань на найвищому рівні. І водночас розвиваємо міжнародну співпрацю, щоб Україна звучала, щоб її було видно – у спорті, у людських історіях, у кожному піднятті українського прапора. Ця поїздка стала неймовірною можливістю для наших борців і борчинь», — говорить Едуард Прощук.

За його словами, національні збірні команди вже готуються до двох наступних етапів підготовки напередодні Чемпіонату світу. Водночас Асоціація працює над тим, щоб міжнародні збори стали звичною, а не винятковою практикою для українських спортсменів.