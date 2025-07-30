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Диван на коліщатках в темній вітальні

Популярна блогерка Даша Квіткова показала свій відпочинок на Мальдівах

Автор: Орися Корчун
30/07/2025 16:01
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Блогерка Даша Квіткова продовжує фотоспамити відпочинком Мальдівах зі своїм 4-річним сином Левом.  Пише Табло ID. 

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Цього разу засмагла Даша, яка вже повертається на батьківщину, наробила контрастних фото у молочній сукні.Квіткова у сукні Парфільєвої

До речі, Даша вбралася у сукню бренду блогерки і її подруги Тані ПарфільєвоїПрофіль Квіткової

Даша заселфила свій гарний профіль
Квіткова на Мальдівах

Схоже, Мальдіви – фаворит Даші для відпочинку. Адже Квіткова вже не вперше відпочивала на островіКвіткова в сукні похизувалася засмагою

Сукня буквально створена для того, аби хизуватися засмагою

Даша Квіткова на тлі Мальдіви

Нагадаємо Дашу Квіткову заскочили за поцілунками з відомим 23-річним футболістом