Популярна блогерка Даша Квіткова показала свій відпочинок на Мальдівах

Блогерка Даша Квіткова продовжує фотоспамити відпочинком Мальдівах зі своїм 4-річним сином Левом. Пише Табло ID.
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Цього разу засмагла Даша, яка вже повертається на батьківщину, наробила контрастних фото у молочній сукні.
До речі, Даша вбралася у сукню бренду блогерки і її подруги Тані Парфільєвої
Даша заселфила свій гарний профіль
Схоже, Мальдіви – фаворит Даші для відпочинку. Адже Квіткова вже не вперше відпочивала на острові
Сукня буквально створена для того, аби хизуватися засмагою
Нагадаємо Дашу Квіткову заскочили за поцілунками з відомим 23-річним футболістом