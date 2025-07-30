Популярна блогерка Даша Квіткова показала свій відпочинок на Мальдівах

Блогерка Даша Квіткова продовжує фотоспамити відпочинком Мальдівах зі своїм 4-річним сином Левом. Пише Табло ID.

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Цього разу засмагла Даша, яка вже повертається на батьківщину, наробила контрастних фото у молочній сукні.

До речі, Даша вбралася у сукню бренду блогерки і її подруги Тані Парфільєвої

Даша заселфила свій гарний профіль



Схоже, Мальдіви – фаворит Даші для відпочинку. Адже Квіткова вже не вперше відпочивала на острові

Сукня буквально створена для того, аби хизуватися засмагою

Нагадаємо Дашу Квіткову заскочили за поцілунками з відомим 23-річним футболістом