В Івано-Франківську оштрафували понад 100 водіїв за паркування на місцях для людей з інвалідністю. ФОТО

Штраф від 1020 до 1700 гривень та евакуація транспортного засобу. Така відповідальність передбачена за зупинку чи стоянку на місцях для людей з інвалідністю.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

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Правопорушення кваліфікуються за ч. 6 ст. 122 КУпАП.

Місця паркування автомобілів для людей з інвалідністю позначено дорожнім знаком 5.42.1 “Місця для стоянки” з табличкою 7.17 ПДР України.

З початку року франківські патрульні склали понад 100 постанов за це порушення.