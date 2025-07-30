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Біле авто на парковці під хмарним небом.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську оштрафували понад 100 водіїв за паркування на місцях для людей з інвалідністю. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
30/07/2025 15:46
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Штраф від 1020 до 1700 гривень та евакуація транспортного засобу. Така відповідальність передбачена за зупинку чи стоянку на місцях для людей з інвалідністю.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

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Правопорушення кваліфікуються за ч. 6 ст. 122 КУпАП.

Місця паркування автомобілів для людей з інвалідністю позначено дорожнім знаком 5.42.1 “Місця для стоянки” з табличкою 7.17 ПДР України.

З початку року франківські патрульні склали понад 100 постанов за це порушення.

“Закликаємо водіїв бути взаємоввічливими та дотримуватися правил дорожнього руху!” – наголошують патрульні.

Чорний автомобіль на синій парковці для інвалідів.
Позашляховик на парковці біля торгового центру