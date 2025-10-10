Позавчора, у середу 08 жовтня, стало відомо, що на Івано-Франківщині, перебуваючи у відпусті через поранення, помер 24-річний військовий Борис Драч, який був жителем міста Долини.

Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда.ІФ,і з посиланням на міського голову Долини Івана Диріва.

“Сьогодні наша громада переживає важку втрату. Від нас пішов Герой, військовослужбовець Борис Драч 05.07.2001 року народження, який, перебуваючи у відпустці через поранення, залишив цей світ. Його мужність і відданість службі назавжди залишаться в наших серцях.

Чин похорону юного Героя України відбудеться у п’ятницю 10 жовтня, о 11:00 годині, за адресою Калуський район, місто Долина. (Кімната смутку при церкві Андрія Первозванного, Проспект Незалежності).