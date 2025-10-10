У четвер 09 жовтня, Верховинська громада зі сльозами, болем і великою шаною зустріла свого Героя — Дмитра Слюсарчука, який поклав своє молоде життя за незалежність і свободу України, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Верховинську селищну раду.

Воїн-едельвейс

Дмитро Слюсарчук був уродженцем села Черемошна, син Василя та Марії Слюсарчуків, добрий, щирий і працьовитий хлопець, який з дитинства любив гори, людей і рідну землю. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно став до лав Збройних Сил України, служив у 8 окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

2,5 роки вважався зниклим безвісти

З мужністю виконував бойові завдання, підтримував побратимів і ніколи не відступав. Під час запеклих боїв за Бахмут 21 травня 2023 року Дмитро героїчно загинув, захищаючи рідну землю.

Довгих два з половиною роки рідні та громада чекали на повернення воїна. І сьогодні Дмитро повернувся додому — на рідну Гуцульщину, щоб знайти вічний спочинок серед гір, які його бачили з дитинства.

Жителі громади, побратими, представники влади, духовенство, рідні та односельці стали на коліна, зустрічаючи свого Героя, який тепер береже Україну з небес. Вічна пам’ять і слава Герою України Дмитрові Слюсарчуку! Герої не вмирають!, йдеться у дописі

Чин похорону військового відбудеться у селі Черемошна в п’ятницю 10 жовтня об 11.00 годині.