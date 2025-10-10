В четвер 09 жовтня, до міста Снятина прибув скорботний кортеж з тілом відважного захисника Віталія Рибака, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Снятинську Мр.

Минулої п’ятниці, 03 жовтня 2025 року, під час несення військової служби в Запорізькій області Віталій Рибак помер.

Похорон відбудеться у суботу, 11 жовтня о 12:00 годині, за адресою місто Снятин, вул. Широка, 1г.

Це важка втрата не тільки для рідних, близьких та друзів воїна, а й для всієї Снятинської громади. Тому звертаємося до кожного жителя нашої громади, якщо у вас були заплановані святкування та відзначення, просимо провести їх скромно. Віддайте шану нашому Герою! Пам’ятайте, що втрата захисника – це біль та горе кожного з нас! Просимо з розумінням та повагою ставитись до памʼяті загиблого! Вічна памʼять!, йдеться у дописі.