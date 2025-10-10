Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
10 жовтня – 75 років від дня народження Анатолія Грицана (1950-2022), режисера, історика, театрального педагога, культурно-освітнього діяча, кандидата історичних наук, професора, заслуженого працівника України, заслуженого діяча мистецтв України, члена Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки краєзнавців України, автора книг «Просвітня зоря Прикарпаття», «Виховання режисера: психофізичний та інтелектуальний тренінг».
