Опалювальний сезон у Франківську може розпочатися вже з понеділка

У четвер 09 жовтня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів про початок опалювального сезону.

Про це пише сайт новин “Галка” з посиланням на прямий ефір “Західний полюс”.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

За словами Руслана Марцінківа, вчора він видав розпорядження про включення опалення в лікувальних закладах, дитячих садочках та школах, де є твердопаливні котли, електричне опалення або стоячі котельні.

“З наступного тижня, залежно від уряду та газовиків, будемо включати загальні котельні. У більшості шкіл та дитячих садочків немає окремих стоячих котелень. Десь із наступного тижня включатимемо по мікрорайонах”, – зазначив Марцінків.

Мер також додав, що найпізніше буде запущена котельня на Індустріальній, яка знаходиться в оренді міста.