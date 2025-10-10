Погода в Івано-Франківській області на 10 жовтня

10 жовтня на Івано-Франківщині переважатиме хмарна погода з проясненнями, температура повітря сягатиме 15° тепла. Синоптики прогнозують в області невеликий дощ, у горах — з мокрим снігом.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

В Івано-Франківську вдень стовпчики термометрів піднімуться до 13-15° тепла. По області прогнозують 10-15° тепла. У високогір’ї Карпат протягом доби — 1-6° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, місцями пориви — 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.