На Прикарпатті госпіталізували матір з трьома дітьми, які отруїлися чадним газом

Автор: Олег Мамчур
Удень 9 жовтня до Рогатинської центральної лікарні госпіталізували матір з трьома дітьми. Попередньо, вони отруїлися чадним газом.

Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.

Дітям — 6, 8 та 11 років. Ймовірно, вони з матір’ю отруїлися через несправність печі на твердому паливі.

За словами Перцович, після похолодання на Прикарпатті частіше фіксують випадки отруєння чадним газом.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області закликали перед початком опалювального сезону перевіряти прилади та залучати представників газової служби.

Джерело(а) інформації

Суспільному

