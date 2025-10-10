На Прикарпатті госпіталізували матір з трьома дітьми, які отруїлися чадним газом

Удень 9 жовтня до Рогатинської центральної лікарні госпіталізували матір з трьома дітьми. Попередньо, вони отруїлися чадним газом.

Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Дітям — 6, 8 та 11 років. Ймовірно, вони з матір’ю отруїлися через несправність печі на твердому паливі.

За словами Перцович, після похолодання на Прикарпатті частіше фіксують випадки отруєння чадним газом.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області закликали перед початком опалювального сезону перевіряти прилади та залучати представників газової служби.