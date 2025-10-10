На Прикарпатті госпіталізували матір з трьома дітьми, які отруїлися чадним газом

Удень 9 жовтня до Рогатинської центральної лікарні госпіталізували матір з трьома дітьми. Попередньо, вони отруїлися чадним газом.
Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.
Дітям — 6, 8 та 11 років. Ймовірно, вони з матір’ю отруїлися через несправність печі на твердому паливі.
За словами Перцович, після похолодання на Прикарпатті частіше фіксують випадки отруєння чадним газом.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області закликали перед початком опалювального сезону перевіряти прилади та залучати представників газової служби.