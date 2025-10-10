ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті у ветерана Романа Михайліва згорів будинок — ФОТО

Автор: Олег Мамчур
Пошкоджений будинок після пожежі
Диван на коліщатках в темній вітальні
Увечері 6 жовтня 2025 року в селі Рунгури на Івано-Франківщині, згорів будинок ветерана російсько-української війни Романа Михайліва. Вогонь вдалося загасити вранці наступного дня, оскільки в хаті вибухнули два газові балони, що стояли на другому поверсі. Під час пожежі отруїлася чадним газом матір ветерана.

Що стало причиною займання та як сім’я ветерана оговтується після втрати дому — у матеріалі Суспільного.

Роман Михайлів, ветеран, село Рунгури

Двоповерховий будинок згорів разом з усіма набутками сім’ї. Ветеран 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” Роман Михайлів із дружиною і двома дітьми тимчасово живе у сусіда та збирає гроші на відновлення дому.

Роман Михайлів, згарище будинку

Розбирати руїни оселі йому допомагають односельці.

“Робиш стільки років. У Польщі я пропрацював 10 років. Усі гроші — в хату, а це пару годин — і немає”, — каже Роман Михайлів.

Село Рунгури

Зі слів чоловіка, пожежа сталася 6 жовтня приблизно о 23:00 у ванній кімнаті, та невдовзі вогонь перекинувся на весь будинок.

“Думав, що то — замикання світла. А як там точно є, то невідомо. Можливо, щось пожежники скажуть, поки що не знаю”, — говорить ветеран російсько-української війни.

Роман Михайлів, ветеран

На той момент вдома були четверо дорослих і двоє дітей. Всіх розбудив родич Романа Михайліва, який жив у хаті, поки проходив реабілітацію після поранення на фронті. Він єдиний не спав та помітив полум’я.

“Почув дуже сильний шум, він був ніби з ванни. Я подумав: може, хтось там мився, впав. Іду перевірити. Я встав, вийшов на коридор. Відчинив двері ванни й побачив дуже сильний вогонь. І в той момент я одразу почав усіх будити, щоб вивести з дому”, — розповідає Олександр Забельник.

Олександр Забельник, згарища, будинок

Мати Романа Михайліва спала на другому поверсі. До приїзду рятувальників рідні допомогли їй спустися драбиною через вікно, однак пенсіонерка отруїлася чадним газом. Наразі вона — в лікарні.

“Що найскладніше було, на другому поверсі їхня мати залишалася і добратися було неможливо. Тільки на дві сходинки піднявся і далі не було можливості, бо в очах темно так, що я одразу побіг назад дивитися у вікно, яке було якраз напіввідчинене. І вона світила цим телефоном, ліхтариком. Я одразу побіг до стодоли, взяв драбину. Роман мені ще поміг із сусідом. І тільки на землю зійшли, і вона знепритомніла”, — каже Олександр Забельник.

Згарище, будинок, Роман Михайлів

Зі слів господаря, після приїзду рятувальників у будинку вибухнули газові балони.

“Пожежники приїхали — одна машина, потім друга. П’ять машин, здається, було. То тривало десь до 8:00, бо в мене на другому поверсі були газові балони по сім літрів чи по шість. І два з них вибухнули”, — говорить Роман Михайлів.

Залишки будинку, Роман Михайлів

Речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович у коментарі Суспільному сказала, що попередньою причиною загоряння є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенерувальних агрегатів та обладнання.

Зруйнований будинок, Роман Михайлів
Собака, Роман Михайлів

