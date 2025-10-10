На Прикарпатті у ветерана Романа Михайліва згорів будинок — ФОТО

Увечері 6 жовтня 2025 року в селі Рунгури на Івано-Франківщині, згорів будинок ветерана російсько-української війни Романа Михайліва. Вогонь вдалося загасити вранці наступного дня, оскільки в хаті вибухнули два газові балони, що стояли на другому поверсі. Під час пожежі отруїлася чадним газом матір ветерана.

Що стало причиною займання та як сім’я ветерана оговтується після втрати дому — у матеріалі Суспільного.

Двоповерховий будинок згорів разом з усіма набутками сім’ї. Ветеран 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” Роман Михайлів із дружиною і двома дітьми тимчасово живе у сусіда та збирає гроші на відновлення дому.

Розбирати руїни оселі йому допомагають односельці.

“Робиш стільки років. У Польщі я пропрацював 10 років. Усі гроші — в хату, а це пару годин — і немає”, — каже Роман Михайлів.

Зі слів чоловіка, пожежа сталася 6 жовтня приблизно о 23:00 у ванній кімнаті, та невдовзі вогонь перекинувся на весь будинок.

“Думав, що то — замикання світла. А як там точно є, то невідомо. Можливо, щось пожежники скажуть, поки що не знаю”, — говорить ветеран російсько-української війни.

На той момент вдома були четверо дорослих і двоє дітей. Всіх розбудив родич Романа Михайліва, який жив у хаті, поки проходив реабілітацію після поранення на фронті. Він єдиний не спав та помітив полум’я.

“Почув дуже сильний шум, він був ніби з ванни. Я подумав: може, хтось там мився, впав. Іду перевірити. Я встав, вийшов на коридор. Відчинив двері ванни й побачив дуже сильний вогонь. І в той момент я одразу почав усіх будити, щоб вивести з дому”, — розповідає Олександр Забельник.

Мати Романа Михайліва спала на другому поверсі. До приїзду рятувальників рідні допомогли їй спустися драбиною через вікно, однак пенсіонерка отруїлася чадним газом. Наразі вона — в лікарні.

“Що найскладніше було, на другому поверсі їхня мати залишалася і добратися було неможливо. Тільки на дві сходинки піднявся і далі не було можливості, бо в очах темно так, що я одразу побіг назад дивитися у вікно, яке було якраз напіввідчинене. І вона світила цим телефоном, ліхтариком. Я одразу побіг до стодоли, взяв драбину. Роман мені ще поміг із сусідом. І тільки на землю зійшли, і вона знепритомніла”, — каже Олександр Забельник.

Зі слів господаря, після приїзду рятувальників у будинку вибухнули газові балони.

“Пожежники приїхали — одна машина, потім друга. П’ять машин, здається, було. То тривало десь до 8:00, бо в мене на другому поверсі були газові балони по сім літрів чи по шість. І два з них вибухнули”, — говорить Роман Михайлів.

Речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович у коментарі Суспільному сказала, що попередньою причиною загоряння є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенерувальних агрегатів та обладнання.