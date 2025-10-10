Знеструмлення у дев’яти областях: наслідки російської атаки

Внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру у ніч на 10 жовтня у Києві та дев’ятьох областях застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Міненерго.

«Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях», – йдеться у повідомленні.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. Енергетики уже працюють над відновленям електропостачання.