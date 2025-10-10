ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Івано-Франківщині відкрили сучасний профорієнтаційний хаб

Автор: Олег Мамчур
На Івано-Франківщині відкрили сучасний профорієнтаційний хаб
Центр професійно-технічної освіти №1 Івано-Франківська став одним із 10 закладів України, які перемогли у конкурсному відборі за напрямом «Підтримка реформи професійної освіти в Україні» Швейцарсько-українського проєкту «DECIDE:ПРОФТЕХ».

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

На базі закладу створено профорієнтаційний хаб — простір співпраці освіти, бізнесу, місцевих громад та влади. Облаштовано сучасні локації для проведення тренінгів і майстер-класів за популярними професіями: кравець, закрійник, вишивальник, перукар, візажист, адміністратор.

Приміщення оснащено сучасною комп’ютерною технікою та професійним обладнанням, а також створено безбар’єрний доступ для людей з інвалідністю.

Загальна вартість проєкту – понад 4 млн грн.

Участь у цьому проєкті дала змогу розробити Стратегію розвитку Центру до 2027 року, підписати меморандуми про співпрацю з роботодавцями та налагодити тісну взаємодію з органами місцевого самоврядування й закладами освіти.

“Відкриття хабу — це ще один крок до формування сучасної та якісної професійної освіти, яка відповідає потребам часу”, – зазначає очільниця області.

