У якому стані перебувають гуртожитки трьох державних університетів Франківська

Понад чотири тисячі студентів мешкають у гуртожитках Карпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Івано-Франківського національного медуніверситету. Вартість проживання у кожному із закладів однакова — 800 гривень за місяць.

Коли востаннє в гуртожитках франківських університетів проводили капітальні ремонти, які меблі там планують оновити цьогоріч та який вигляд мають приміщення — досліджувала кореспондентка Суспільного.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу має сім гуртожитків. Два з них передали в оренду. У гуртожитках мешкають 1149 людей, з них 369 — першокурсники.

Скільки коштує проживання та на що спрямовують ці гроші

У 2025/2026 навчальному році один місяць проживання в гуртожитку для студентів коштує 800 гривень. Працівники університету сплачують за квадратний метр 91 копійку квартплати та комунальні послуги за тарифами, що діють у Франківській громаді. Тому сума вартості їхнього проживання щомісяця різниться.

Торік ціна за проживання у гуртожитках ІФНТУНГ була такою ж. Відтак від мешканців отримали 13 мільйонів 67 тисяч 100 гривень. Ці гроші спрямовують на оплату комунальних послуг, обслуговування місць спільного користування, аварійні та косметичні ремонти й витрати на персонал, який обслуговує приміщення.

Які суми виділяють на ремонт та утримання гуртожитків університету нафти і газу

У 2024/2025 навчальному році на ремонти в гуртожитках витратили 6 мільйонів 818 тисяч 700 гривень. Цього навчального року планують зробити ремонти на 3 мільйони 451 тисячу 200 гривень.

Кореспондентка Суспільного побувала у двох гуртожитках ІФНТУНГ.

Гуртожиток № 7 — найбільший з усіх. Він має дев’ять поверхів та розрахований на 600 мешканців.

Зараз там проживають студенти, переселенці, працівники університету. Також там можуть поселятися люди, які проходять підвищення кваліфікації, чи студенти заочної форми навчання. Будівля поділена на секції, які містять по вісім кімнат, що розраховані на двох або трьох людей, санвузол і кухню.

Окрім того, у гуртожитку є секції покращеного типу, де вартість проживання вища за стандартну, розповіла Суспільному директорка студмістечка університету Валентина Качала.

“Кожного року ми намагаємося щось оновити. Наприклад, у секції № 18 ми зробили поточний ремонт — оновили місця загального користування, а також кімнати та меблі в них”, — каже Валентина Качала.

У гуртожитку № 6 проживають студенти та вимушені переселенці.

У ньому — коридорна система розміщення кімнат.

На кожному поверсі — 38 кімнат, які здебільшого тримісні.

У двох кінцях коридорів є кухня і вбиральні. Душ — на першому поверсі.

Упродовж останніх років там поступово оновлюють побутову техніку та вбиральні, поміняли каналізаційні мережі у підвальних приміщеннях. У кімнатах здебільшого студенти роблять ремонт самостійно.

Як ідеться у відповіді на інформаційний запит, капітальний ремонт востаннє робили у 2024 році у двох гуртожитках. Роботи проводили за спонсорські гроші.

У гуртожитку № 3 ремонтували частину секцій;

у гуртожитку № 7 замінили віконні блоки.

Косметичні ремонти роблять перед початком кожного навчального року.

На утримання гуртожитків у 2024/2025 навчальному році витратили 13 мільйонів 522 тисячі 120 гривень. Тоді встановили нову систему пожежної сигналізації, провели технічне обслуговування ліфта, замінили трубопровід у підвальному приміщенні гуртожитків № 6 і 7 та проводили сантехнічні роботи. Також робили поточні ремонти систем водопостачання і технічне обстеження будівель.

У 2025/2026 навчальному році на утримання гуртожитків планують витратити 1 мільйон 256 тисяч 300 гривень. Хочуть замінити вхідні та запасних виходів двері, зробити ремонт каналізаційної розв’язки в підвальних приміщеннях, ремонт стояків водопостачання та водовідведення гуртожитку № 4 та системи опалення в гуртожитку № 6.

Минулого навчального року у гуртожитки придбали 37 шаф, 143 ліжка, 130 тумб, 61 стіл, 198 стільців, 5 буфетів для кухонь.

Цьогоріч також планують купити 345 одиниць меблів, зокрема, ліжка, шафи, столи, приліжкові тумби, стільці.

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

На балансі Карпатського національного університету імені Василя Стефаника є чотири гуртожитки. Наразі там проживають 1725 студентів, з них 619 — першокурсники.

Скільки коштує проживання та на що спрямовують ці гроші

Студенти університету сплачують 800 гривень за місяць у гуртожитках, а студенти коледжу — 604. Працівники оплачують за проживання згідно з фактичними витратами кожного місяця.

За 2024 рік мешканці гуртожитків сплатили за проживання 11 мільйонів 760 тисяч 609 гривень 42 копійки. За січень-серпень 2025 року — 5 мільйонів 668 тисяч 556 гривень 52 копійки. Ці гроші витрачають на утримання гуртожитків.

Скільки грошей виділяють на ремонт та утримання гуртожитків КНУВС

Упродовж 2024/2025 навчального року за гроші університету зробили ремонти в гуртожитках на загальну суму 4 мільйони 328 тисяч 93 гривні 88 копійок.

На ремонти гуртожитків університету у 2025 році передбачили приблизно 13 мільйонів гривень, а роботи на 2026 рік плануватимуть згідно із затвердженими кошторисами на цей період.

Суспільне відвідало гуртожитки № 5 та № 1 Карпатського університету.

У гуртожитку № 5 — блокова система. Кожен блок складається з двох кімнат, у яких живуть по чотири людини.

Однак студенти КНУВС мешкають лише на четвертому поверсі. На нижчих трьох проживають працівники та студенти Херсонського державного університету, розповів голова профкому студентів та аспірантів Іван Хом’як.

З його слів, цей гуртожиток капітально відремонтували за гроші програми NEFCO зі співфінансуванням від університету.

“Тут, зокрема, замінили вікна, утеплили фасад, встановили газову систему, також зробили душові кабіни і санвузли. Крім того, на даху є геліосистема, яка нагріває воду”, — каже Іван Хом’як.

У гуртожитку № 1 система також блокова.

У кожному — дві кімнати на чотирьох та двох студентів, а також душ та санвузол. Іван Хом’як каже, що багато студентів роблять косметичні ремонти самостійно. За останні роки капремонти в цьому гуртожитку не проводили.

Як ідеться у відповіді на інформаційний запит, капітальні ремонти у гуртожитках університету востаннє робили у 2025 році:

у гуртожитку № 4 встановили вікна;

у гуртожитку № 5 за гроші NEFCO зробили капітальний ремонт, який розпочали у 2024 році. Його вартість склала 34 мільйони 453 тисячі 165 гривень 21 копійку.

Також цьогоріч виготовили проєктно-кошторисну документацію та оголосили тендер на капітальний ремонт теплопункту гуртожитку № 2.

Косметичні ремонти у гуртожитках востаннє проводили у 2024 та 2025 роках.

На утримання гуртожитків у 2024 році витратили 13 мільйонів 593 тисячі 130 гривень 19 копійок. У 2025 році — 8 мільйонів 901 тисячу 535 гривень 55 копійок.

Утримання гуртожитків передбачає оплату комунальних послуг, ремонти, оплату праці та нарахування єдиного соціального внеску персоналу, послуги дератизації та дезінсекції, обслуговування ліфтів та інші поточні витрати.

Упродовж 2024 року для гуртожитків купили два дивани, чотири столи, шість крісел-мішків, вісім розкладних столів, 11 двоярусних металевих ліжок, 15 металевих ліжок та 50 крісел.

За січень-серпень 2025 року закупили 60 плоских ліжок.

Івано-Франківський національний медичний університет

Івано-Франківський національний медичний університет має чотири гуртожитки. На початку 2025/2026 навчального року там поселили 292 студентів. Загалом у гуртожитках мешкають 1204 студенти.

Скільки коштує проживання та на що спрямовують ці гроші

За місяць проживання у гуртожитках медуніверситету студенти сплачують 800 гривень, а викладачі — 1860. Ці гроші передбачені на оплату комунальних послуг.

У 2024/2025 навчальному році від мешканців гуртожитків отримали 10 мільйонів 868 тисяч 458 гривень.

Які суми виділяють на ремонт та утримання гуртожитків Івано-Франківського національного медуніверситету

У 2024/2025 навчальному році поточні ремонти робили штатні працівники будівельно-монтажної дільниці університету. На матеріали використали 259 тисяч 326 гривень.

У 2025-2026 на ремонти гуртожитків передбачили 470 тисяч гривень.

На фото — гуртожитки медуніверситету № 3 і № 4.

У гуртожитку № 4 — коридорна система.

Там мешкають по три людини в кімнаті.

Кухня та санвузол є у двох кінцях коридору. Ремонти там розпочали п’ять років тому і роблять поступово. Їх виконують за гроші університету, розповідає голова студентського профкому Юрій Солоджук.

“Ми вже фактично завершуємо ремонти: замінили проводку, комунікації, також всередині в кімнатах повністю зроблені ремонти. Спочатку по дві кімнати оновлювали, потім — по три, а зараз вже і по п’ять роблять”, — говорить Юрій Солоджук.

У гуртожитку № 3 — блокова система проживання.

Він розділений на великі холи, у кожному з яких є вхід у чотири кімнати, де мешкають по дві людини. У кожному такому блоці є санвузол і кухня.

“Там ремонти в кімнатах поки що не робили, в санвузлах роботи проводили набагато давніше (ніж у гуртожитку № 4 — ред.)” — сказав Юрій Солоджук.

Капітальний ремонт гуртожитків востаннє проводили у 2022/2023 навчальних роках, а косметичні — у 2024/2025.

На утримання гуртожитків минулого навчального року витратили 16 мільйонів 90 тисяч 517 гривень 67 копійок. На 2025/2026 навчальний рік запланували 16 мільйонів гривень.

За ці гроші проводять поточні ремонти приміщень, санітарно-гігієнічне прибирання та дезінфекцію, технічне обслуговування й ремонт інженерних мереж, забезпечують протипожежну безпеку, охорону та контроль доступу, благоустрій прилеглої території, закупівлю й оновлення меблів та інвентарю, а також організацію поселення мешканців і контроль за дотриманням правил проживання.

Минулого навчального року у гуртожитки медуніверситету придбали 310 книжкових пеналів, навісних полиць, столів, табуреток, тумб, шаф.