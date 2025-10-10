У Франківську зупинили зведення багатоповерхівки поруч із джерелом

У Івано-Франківську призупинено будівництво поруч із джерелом на міському озері через порушення екологічних норм.

Міський голова Руслан Марцінків в прямому ефірі ТРК «Вежа» повідомив, що будівництво зупинено через відсутність оцінки впливу на довкілля та неправильне планування котловану, пише ПІК.

«Котлован викопаний нижче рівня озера, тому вода потрапляє туди природним шляхом».

Зараз забудовник має надати всі необхідні документи та пройти перевірки, зокрема дослідження води Держспоживслужби, де вже виявлено кишкову паличку.

«Поки не пройдуть всі перевірки, роботи не будуть відновлені», — наголосив мер.

Що виявила комісія

Як повідомив у соцмережі місцевий активіст Максим Сич, Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА підтвердило, що забудовник перед початком робіт не провів оцінку впливу на довкілля, що є обов’язковим і ключовим дослідженням для будь-якого будівництва. Цю інформацію також підтвердило профільне Міністерство.

Крім того, Держспоживслужба Івано-Франківської області здійснила пробу води з джерела на території забудови, і вже виявлено кишкову паличку. Спеціалісти рекомендують утриматися від споживання цієї води.

Нова комісія, створена міською радою, зобов’язала забудовника тимчасово призупинити будівельні роботи, доки не будуть з’ясовані всі обставини.

За словами активіста, позавчора почали осипатися межі котловану, що може негативно вплинути на здорові дерева, розташовані з боку вул. Мазепи, які або впадуть, або будуть зрубані через пошкодження кореневої системи.

Що відомо про забруднення

Мешканців Івано-Франківська просять не споживати воду з каптажованого джерела, яке знаходиться на території міського озера.

Про це повідомляє комунальне підприємство Центр розвитку міста та рекреації.

“Згідно з інформацією від Івано-Франківського міського управління Держспоживслужби просимо мешканців утриматися від споживання води з каптажованого джерела, яке знаходиться на території міського озера. Підприємство повідомлятиме про подальші зміни, які стосуються якості питної води з даного джерела”,– йдеться у повідомленні.

Еколог б’є на сполох

У вересні еколог і гідрогеолог Михайло Микицей повідомив про серйозну загрозу для довкілля та джерела питної води в Івано-Франківську.

За словами фахівця, на території надзаплавних терас Бистринецької (Станіславської) улоговини, поблизу міського озера, розкрито водоносні пласти підземних вод питної якості.

Через проведені роботи природні глинисті бар’єри замінюють товщею гравійної суміші і бетоном, що створює ризики хімічного забруднення.

Еколог наголошує, що це безпосередньо впливає на джерело, з якого століттями беруть воду жителі міста, включно з його власною родиною.

«Це саме та вода, що століттями витікає з джерельця на міському озері. З того джерела все життя п’ю воду я і мої рідні»,— зазначив Михайло Микицей.

Еколог висловив занепокоєння діями місцевого самоврядування та відповідних служб, які, на його думку, сприяють знищенню природи та створюють потенційні загрози для здоров’я мешканців.

Еколог закликав владу та громадськість звернути увагу на охорону підземних вод і джерел питної води у Франківську.