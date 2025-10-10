Псевдобанкір виманив у калушанки 159 тисяч гривень

У Калуші 58-річна жінка втратила близько 159 тисяч гривень через псевдопредставнику банку.
Про це повідомляє Калуський районний відділ поліції.
Потерпіла звернулася до поліції та повідомила, що спершу отримала повідомлення в одному з месенджерів про можливість отримати грошову допомогу від благодійної організації.
У листі було посилання, за яким жінка перейшла. На відкритій сторінці вона ввела логін і пароль до свого банківського додатка, проте вхід не відбувся.
Невдовзі з нею зв’язався чоловік, який представився працівником банку, і повідомив, що її мобільний банківський додаток нібито заблокований. Повіривши шахраю, мешканка Калуша виконала його інструкції. Після цього отримала сповіщення про збільшення кредитних лімітів на картках, а з рахунків зникло 159 тисяч гривень.
Лише згодом жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, і звернулася до поліції.
За цим фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Поліція нагадує: якщо вам телефонують невідомі, представляються працівниками фінансових установ і повідомляють про нібито проблеми з вашими рахунками (блокування, несанкціоноване зняття коштів тощо), негайно припиніть розмову та зверніться до свого банку за офіційним номером, – йдеться у дописі.