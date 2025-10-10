Франківський вуз потрапив до переліку найкращих університетів світу

22 українські університети увійшли до переліку найкращих університетів світу за версією World University Rankings 2026 року від провідної агенції Times Higher Education.

Це на п’ять університетів більше, ніж у 2025 році, коли до світового рейтингу, який є одним з найбільш впливових у світі джерелом даних про успішність університетів, потрапило 17 українських вишів. Зокрема, у список потрапив й Карпатський національний університет імені В. Стефаника, пише Бліц-Інфо.

За результатами цьогорічного рейтингу, найкращим українським закладом вищої освіти знову визнаний Сумський державний університет, який увійшов до 1001–1200 позицій світового рейтингу. Тернопільський національний медичний університет ім. Горбачевського увійшов до 1201–1500 позицій.

Інші 20 закладів вищої освіти з України розмістились на позиціях 1501+, зокрема й франківський виш.

Найкращим університетом планети десятий рік поспіль визнаний Оксфордський університет з Великої Британії завдяки високим балам за дослідницьке середовище. Друге місце посів Массачусетський технологічний інститут, а третє – Принстонський університет із США та Кембридзький університет з Великої Британії. Гарвард, який минулого року посідав третю позицію, перемістився на п’яту сходинку, яку він ділить зі Стенфордом.