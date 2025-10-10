ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Рада дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка

Автор: Олег Мамчур
Засідання Верховної Ради України
Диван на коліщатках в темній вітальні
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Верховна Рада дозволила критичним підприємствам бронювати людей на 45 днів, якщо в них неналежно оформлені облікові документи. “За” проголосували 272 депутати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Верховної Ради.

Рада дала право критичним підприємствам право бронювати працівників, у яких неналежно оформлені облікові документи, на 45 днів після підписання трудового договору. Таке бронювання можна оформити лише раз на рік.

Бронювання можуть отримати всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи він не перебуває на військовому обліку, чи не уточнив персональні дані.

Відповідний закон підтримали 272 депутати.

Джерело(а) інформації

24 Канал

СХОЖІ НОВИНИ