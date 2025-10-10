Франківські депутати звернулись до ВР щодо врегулювання використання електросамокатів

Івано-Франківська міська рада звернулась до Верховної Ради. Депутати вимагають врегулювати використання електросамокатів та іншого легкого транспорту.

Пише Правда.іф з сесійної зали.

На 54-й сесії Івано-Франківської міської ради депутати розглянули питання, яке вже давно турбує мешканців міста — хаотичне користування електросамокатами, моноколесами та іншим персональним електротранспортом у пішохідних зонах. Через часті випадки травмування пішоходів міські обранці вирішили звернутись до Верховної Ради України із пропозицією законодавчо врегулювати це питання.

“Ми бачимо численні порушення у пішохідних зонах і центральній частині міста. Є ситуації, коли через недбалість або необережність користувачів електросамокатів травмуються люди. Тому потрібне чітке законодавче врегулювання, яке визначить правила, відповідальність і межі використання такого транспорту”, — йдеться у зверненні міськради.

Для користувачів електротранспорту потрібні правила

Депутати пропонують, щоб на рівні закону було передбачено:

визнати користувачів електротранспорту повноцінними учасниками дорожнього руху ;

; встановити чіткі правила користування легким транспортом , зокрема допустиму швидкість;

, зокрема допустиму швидкість; ввести вікові обмеження для підлітків;

для підлітків; надати органам місцевого самоврядування повноваження визначати місця, де можна користуватись електротранспортом;

визначати місця, де можна користуватись електротранспортом; передбачити адміністративну відповідальність за порушення правил руху електротранспортом.

Присутня на засіданні народна депутатка України від Івано-Франківщини Оксана Савчук нагадала, що нині користуватись електросамокатами дозволено з 14 років, згідно з рекомендаціями Національної поліції.

“Є нюанси, які стосуються місць користування. Це узбіччя дороги, але не тротуар. Тобто, можна їхати по краю дороги або відведеними велосипедними доріжками”, — пояснила Савчук.

Врегулювання правил користування електротранспортом — питання безпеки

Також, за її словами, потрібно регулювати швидкість руху, адже орендовані самокати мають технічне обмеження, а власні — ні.

“Якщо на електросамокатах на прокат можна регулювати швидкість руху, то з власним транспортом це зробити неможливо”, — додала народна депутатка.

Савчук також повідомила, що питання розглядалося під час спільної наради з Михайлом Смушаком, заступником міського голови, та представниками правоохоронних органів.

“Національна поліція має визначити зразок відповідного дорожнього знаку, який заборонятиме рух такого електричного транспорту, та контролювати порушників, котрі відповідатимуть за свої дії через адміністративну відповідальність”, — зазначила вона.

Міська рада наголошує, що врегулювання правил користування електротранспортом — це питання безпеки, адже нині місто фактично не має правових механізмів впливу на порушників, які створюють небезпечні ситуації на вулицях і тротуарах.