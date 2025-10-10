Нагородження педагогів та допомога захисникам: у Франківську відбулась сесія міської ради ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 10 жовтня, відбулась 54-та сесія Івано-Франківської міської ради, у якій взяли участь 36 депутатів. Під час засідання міські обранці розглянули приблизно 50 питань порядку денного.

Пише Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Засідання розпочали з хвилини мовчання — присутні вшанували пам’ять усіх українських воїнів, які загинули, боронячи державу від російської агресії.

Відзначили грамотами працівників освіти

Під час сесії також відзначили франківських педагогів — за високі досягнення у професійній діяльності, розвиток освіти та виховання молодого покоління.

Окрему увагу депутати приділили підтримці військових

Присутньому на засіданні депутату міської ради та військовослужбовцю 109 батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Андрію Грималюку від громади міста передали допомогу — БПЛА для потреб його підрозділу.

Фотографії Богдана Савлюка