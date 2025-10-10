ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Нагородження педагогів та допомога захисникам: у Франківську відбулась сесія міської ради ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
Засідання міської ради в сесійній залі
Сьогодні, 10 жовтня, відбулась 54-та сесія Івано-Франківської міської ради, у якій взяли участь 36 депутатів. Під час засідання міські обранці розглянули приблизно 50 питань порядку денного.

Пише Правда.іф.

Засідання розпочали з хвилини мовчання — присутні вшанували пам’ять усіх українських воїнів, які загинули, боронячи державу від російської агресії.

Фотографії Богдана Савлюка

