Нагородження педагогів та допомога захисникам: у Франківську відбулась сесія міської ради ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 10 жовтня, відбулась 54-та сесія Івано-Франківської міської ради, у якій взяли участь 36 депутатів. Під час засідання міські обранці розглянули приблизно 50 питань порядку денного.
Пише Правда.іф.
Засідання розпочали з хвилини мовчання — присутні вшанували пам’ять усіх українських воїнів, які загинули, боронячи державу від російської агресії.
Відзначили грамотами працівників освіти
Під час сесії також відзначили франківських педагогів — за високі досягнення у професійній діяльності, розвиток освіти та виховання молодого покоління.
Окрему увагу депутати приділили підтримці військових
Присутньому на засіданні депутату міської ради та військовослужбовцю 109 батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Андрію Грималюку від громади міста передали допомогу — БПЛА для потреб його підрозділу.
Фотографії Богдана Савлюка