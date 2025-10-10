У Франківську військовий за хабар впливав на рішення про відстрочку від мобілізації

Вирок № 130830258 від 07.10.2025 по справі 344/12744/25↗

В Івано-Франківську військовослужбовець одержав хабар за вплив на рішення щодо відстрочки на військову службу.

Про це пише новинний сайт Галка з посиланням на вирок Івано-Франківського міського суду.

У березні 2025 року чоловік запропонував посприяти у “вирішенні питання” щодо відстрочки від мобілізації для двох осіб. За це він вимагав 2000 доларів США. Хабар обвинувачений отримав двома частинами — у квітні та травні 2025 року.

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину повністю, заявив, що шкодує про вчинене, і просив суворо не карати.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч.2 ст.369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) та призначив покарання — штраф у розмірі 85 тисяч гривень.