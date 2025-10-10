В Івано-Франківську затвердили Стратегію розвитку громади до 2040 року

На 54-й сесії Івано-Франківської міської ради депутати одноголосно підтримали Стратегію розвитку Івано-Франківської міської територіальної громади до 2040 року. Документ охоплює всі сфери життя міста.

Пише “Правда.іф”.

Як зазначив міський голова Руслан Марцінків, це — унікальний документ, який став результатом спільної роботи громади, бізнесу, експертів та міської влади.

“Вперше стратегія розвитку нашої громади об’єднала різні сфери та зацікавлені сторони — громадських активістів, бізнес, культуру. Ми залучили зовнішніх експертів, а не лише працівників міської ради. Документ визначає, яким має бути Івано-Франківськ до 2040 року”, — наголосив Руслан Марцінків.

Заступниця міського голови Вікторія Дротянко пояснила, що стратегія охоплює всі напрямки розвитку міста — від економіки й освіти до медицини, екології та естетики міського простору.

“Стратегія покликана розвивати людський капітал, підтримувати сім’ї з дітьми, незахищені категорії, а також сприяти сталому розвитку економіки, медицини та освіти. Документ передбачає розвиток озеленення, благоустрою та естетичного простору міста”, — зазначила посадовиця.

Депутат Роман Харук наголосив, що документ має гнучкий характер і буде оновлюватися відповідно до викликів часу.

“Ніхто не може передбачити, коли завершиться війна і які умови на нас чекатимуть після перемоги. Тому стратегія — це живий документ, який адаптуватиметься до нових реалій”, — сказав депутат.

До стратегії включили також пропозиції, що надійшли від громадських слухань — зокрема щодо оптимізації систем водопостачання, а також героїзації захисників України через освітні та культурні ініціативи.

Під час обговорення міський голова висловив подяку всій команді експертів, які працювали над документом.