На Прикарпатті, у п’ятницю 07 листопада 2025 року, попрощаються з 41-річним загиблим військовослужбовцем Романом Сухоребським. Боєць поліг на війні 13 жовтня, повідомляє Дубовецька територіальна громада.

Вважався зниклим безвісти.

Полеглий герой Роман Сухоребський народився 09 липня 1984 року та мешкав у селі Медуха (тоді Галицького району).

Воїн служив вогнеметником штурмового відділення в одній з військових частин. Свій останній бій він прийняв 13 жовтня 2025 року поблизу села Філія Синельниківського району Дніпропетровської області. Військовослужбовець виконував бойове завдання з виявлення і знищення армії РФ.

"Тепер, на жаль, підтвердилася звістка про те, що він загинув. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Романа у цей важкий час. Світла пам'ять герою…" — йдеться у дописі.

Прощання з полеглим військовослужбовцем розпочнеться о 12:00 годині, у п’ятницю 07 листопада.