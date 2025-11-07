На Прикарпатті, у п’ятницю 07 листопада 2025 року, попрощаються з 41-річним загиблим військовослужбовцем Романом Сухоребським. Боєць поліг на війні 13 жовтня, повідомляє Дубовецька територіальна громада.
Вважався зниклим безвісти.
Полеглий герой Роман Сухоребський народився 09 липня 1984 року та мешкав у селі Медуха (тоді Галицького району).
Воїн служив вогнеметником штурмового відділення в одній з військових частин. Свій останній бій він прийняв 13 жовтня 2025 року поблизу села Філія Синельниківського району Дніпропетровської області. Військовослужбовець виконував бойове завдання з виявлення і знищення армії РФ.
“Тепер, на жаль, підтвердилася звістка про те, що він загинув. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Романа у цей важкий час. Світла пам’ять герою…” — йдеться у дописі.
Прощання з полеглим військовослужбовцем розпочнеться о 12:00 годині, у п’ятницю 07 листопада.