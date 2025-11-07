У четвер 06 листопада, у село Підвисоке привезли тіло захисника Василя Колодія, який помер напередодні 02 листопада, повідомляє Снятинська міська рада.

Похорон відбудеться у п’ятницю, 7 листопада, о 10:00 годині, за адресою: село Підвисоке.

Це важка втрата не тільки для рідних, близьких та друзів воїна, а й для всієї Снятинської громади.

Тому звертаємося до кожного жителя нашої громади, якщо у вас були заплановані святкування та відзначення, просимо провести їх скромно, йдеться у повідомлені на сторінці міської ради.