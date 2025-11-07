ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У п’ятницю на Богородчанщині проведуть в останню путь полеглого захисника Василя Поповича

Автор: Ігор Василик
Військові на церемонії з українським прапором
У четвер 06 листопада, на Алеї Героїв у селищі Богородчани, скорботна громада з глибокою шаною та сумом зустріла тіло полеглого Героя Василя Поповича з села Грабовець, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Bogo News.

Чоловік у камуфляжі під деревом на природі
Василь Попович


Захисник поліг на лінії фронту, виконуючи бойове завдання, боронячи Україну від російського окупанта.

Далі кортеж із тілом Героя вирушив до рідного села.

Чин християнського похорону відбудеться у п’ятницю, 7 листопада, о 12:00 годині в селі Грабовець.

Просимо всіх небайдужих прийти та віддати останню шану нашому Захиснику, який віддав найдорожче — своє життя — за мир і свободу України. Вічна пам’ять і слава Герою!
Слава Україні! Героям слава!, йдеться у дописі.

Військові прощаються із загиблим героєм під прапором України
Прощання з полеглим воїном під українським прапором
Військові на церемонії з українським прапором
Похоронна церемонія з прапором України на площі

Джерело(а) інформації

Bogo News

