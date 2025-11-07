У четвер 06 листопада, на Алеї Героїв у селищі Богородчани, скорботна громада з глибокою шаною та сумом зустріла тіло полеглого Героя Василя Поповича з села Грабовець, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Bogo News.

Василь Попович



Захисник поліг на лінії фронту, виконуючи бойове завдання, боронячи Україну від російського окупанта.

Далі кортеж із тілом Героя вирушив до рідного села.

Чин християнського похорону відбудеться у п’ятницю, 7 листопада, о 12:00 годині в селі Грабовець.