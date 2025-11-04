Боронячи українську землю від московитських окупантів, на фронті загинув захисник України з Івано-Франківська Іван Сайкевич.

Прощання із полеглим Героєм відбудеться у вівторок 04 листопада.

“Івано-Франківська громада отримала скорботну звістку. Захищаючи Україну, загинув солдат Іван Сайкевич“, — пише Руслан Марцінків.

Інформація про загибель Захисника глибоко сколихнула мешканців громади. У місті оголошено про проведення прощальних заходів, аби віддати останню шану військовому.

Похоронні заходи розпочнуться у вівторок, 04 листопада, о 13:30 годині. Спочатку церемонія прощання пройде біля будинку, де мешкав Іван Сайкевич, після чого жалобна процесія попрямує до Церкви Святого Дмитрія на вулиці Нечуя-Левицького, 6.

Поховання відбудеться на кладовищі у Дем’яновому Лазі, де спочивають багато Героїв, які віддали життя за свободу України.