У вівторок Коломийщина попрощається із відважним захисником Миколою Жураківським

Автор: Ігор Василик
Військові несуть труну, вкриту українським прапором
У понеділок, 03 листопада, жителі Отинійської громади зі скорботою, болем і глибокою вдячністю зустріли полеглого Героя Миколу Жураківського, 1986 року народження, котрий віддав своє життя у боротьбі за українську землю.

Про це Отинійська селищна територіальна громада, передає інформаційний ресурс Правда ІФ.

Люди тримають великий прапор України на вулиці
Зустріч полеглого Миколи Жураківського

Війна триває понад одинадцять років. Вона забрала тисячі українських Героїв, і серед найбільших трагедій цієї боротьби — долі воїнів, які довго вважалися безвісти зниклими. Їхні родини моляться, чекають, сподіваються до останнього. Такою була і доля нашого земляка.

Довідково

Микола Жураківський — мешканець селища Отинія. Навчався у Черемхівській школі та Коршівському ПТУ. Після строкової служби працював на будівельних роботах, був щирою, доброю, працьовитою людиною, яку поважали й цінували односельці.

У травні 2024 року Микола став на захист України, служив у лавах 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка. 26 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Новоселівка Перша на Донеччині, загинув смертю Героя. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Лише постановою про ідентифікацію від 22 жовтня 2025 року підтверджено його загибель.

Вчора з квітами, лампадками та Державними Прапорами мешканці громади стали живим коридором пошани.

Люди прощаються з полеглим героєм під прапором України

Ми схилили голови, зустрічаючи свого сина, який повернувся додому — у найважчий і найсвятіший спосіб.

Похорон полеглого героя відбудеться у вівторок 04 листопада о 12:00 годині. (селище Отинія вулиця Шевченка, 69)

Хлопчик тримає фото військового на похороні

