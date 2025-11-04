У понеділок, 03 листопада, жителі Отинійської громади зі скорботою, болем і глибокою вдячністю зустріли полеглого Героя Миколу Жураківського, 1986 року народження, котрий віддав своє життя у боротьбі за українську землю.

Про це Отинійська селищна територіальна громада, передає інформаційний ресурс Правда ІФ.

Зустріч полеглого Миколи Жураківського

Війна триває понад одинадцять років. Вона забрала тисячі українських Героїв, і серед найбільших трагедій цієї боротьби — долі воїнів, які довго вважалися безвісти зниклими. Їхні родини моляться, чекають, сподіваються до останнього. Такою була і доля нашого земляка.

Довідково

Микола Жураківський — мешканець селища Отинія. Навчався у Черемхівській школі та Коршівському ПТУ. Після строкової служби працював на будівельних роботах, був щирою, доброю, працьовитою людиною, яку поважали й цінували односельці.

У травні 2024 року Микола став на захист України, служив у лавах 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка. 26 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Новоселівка Перша на Донеччині, загинув смертю Героя. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Лише постановою про ідентифікацію від 22 жовтня 2025 року підтверджено його загибель.

Вчора з квітами, лампадками та Державними Прапорами мешканці громади стали живим коридором пошани.

Ми схилили голови, зустрічаючи свого сина, який повернувся додому — у найважчий і найсвятіший спосіб.

Похорон полеглого героя відбудеться у вівторок 04 листопада о 12:00 годині. (селище Отинія вулиця Шевченка, 69)