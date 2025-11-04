Сьогодні на Косівщині проведуть в останню путь полеглого спецпризначенця Дмитра Грекуляка

Сумні вісті продовжують надходити з лінії фронту на Прикарпаття, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Цього разу із відважним захисником зі Старих Кутів Дмитром Грекуляком, який поклав своє життя за українську землю, прощається Кутська селищна рада.

Прощання з Героєм

Похорон полеглого Захисника російсько-української війни Дмитра Миколайовича ГРЕКУЛЯКА відбудеться в селі Старі Кути (вул. Стефаника) завтра, 04 листопада, о 12:00 годині, йдеться у офіційному повідомлені.

Співчуття