Вчора 03 листопада, до Нижньовербізької територіальної громади, у село Мишин, прибув скорботний кортеж із тілом полеглого захисника української землі загиблого Героя Михайла Кавацюка, про це повідомляє Нижньовербізька сільська рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Того ж дня, у домі полеглого героя було відправлено панахиду.

Прощання із Героєм

Головний сержант Михайло Кавацюк

Чин похорону відбудеться о 10:30 годині, у вівторок 04 листопада.