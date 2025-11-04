Вчора 03 листопада, до Нижньовербізької територіальної громади, у село Мишин, прибув скорботний кортеж із тілом полеглого захисника української землі загиблого Героя Михайла Кавацюка, про це повідомляє Нижньовербізька сільська рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
Того ж дня, у домі полеглого героя було відправлено панахиду.
Прощання із Героєм
Чин похорону відбудеться о 10:30 годині, у вівторок 04 листопада.
Просимо жителів громади гідно віддати останню шану головному сержанту Михайлу КАВАЦЮКУ. Вічна слава і пам’ять Герою!, йдеться у офіційному повідомленні на сторінці Нижньовербізької територіальної громади.