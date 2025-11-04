ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь головного сержанта Михайла Кавацюка

Автор: Ігор Василик
Військові несуть труну, накриту українським прапором
Вчора 03 листопада, до Нижньовербізької територіальної громади, у село Мишин, прибув скорботний кортеж із тілом полеглого захисника української землі загиблого Героя Михайла Кавацюка, про це повідомляє Нижньовербізька сільська рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Того ж дня, у домі полеглого героя було відправлено панахиду.

Прощання із Героєм

Військовий у камуфляжі дивиться в камеру
Головний сержант Михайло Кавацюк

Чин похорону відбудеться о 10:30 годині, у вівторок 04 листопада.

Просимо жителів громади гідно віддати останню шану головному сержанту Михайлу КАВАЦЮКУ. Вічна слава і пам’ять Герою!, йдеться у офіційному повідомленні на сторінці Нижньовербізької територіальної громади.

Військові несуть труну, накриту українським прапором
Прощання з українським солдатом під прапором України
Люди на колінах з прапором України біля дороги
Дерев'яний хрест із меморіальною табличкою
Військовий у камуфляжі дивиться в камеру
Автоколона з українськими прапорами на сільській дорозі
Похорон з українським прапором і священником
Похоронна процесія з українським прапором у селі
Автоколона з українськими прапорами на дорозі
Люди на колінах уздовж дороги в українському селі
Прощання з загиблим воїном під українським прапором
Люди зібралися на вулиці під час траурної події
Люди з українськими прапорами вздовж дороги

Джерело(а) інформації

Нижньовербізька сільська рада

