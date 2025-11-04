Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.11.25.
Втрати окупантів
- особового складу / personnel – близько 1 145 670 (+840) осіб / persons
- танків / tanks – 11 326 (+5) од.
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 532 (+1) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 34 249 (+42) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 535 (+1) од.
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 235 (+0) од.
- літаків / aircraft – 428 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 77 860 (+425) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 66 504 (+93) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 3 990 (+1) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!