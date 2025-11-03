ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Калуській громаді оновили білборди з портретами Героїв

Автор: Уляна Роднюк
Пам'ятний білборд українського героя на тлі прапора
У Калуській громаді продовжують вшановувати пам’ять Захисників України.

В рамках соціальної ініціативи, яку реалізовує Калуська міська рада спільно з КП «Міський інформаційний центр», оновлено білборди з інформацією про полеглих воїнів.

Портрети Героїв розміщені у населених пунктах громади:

  • Андрія Красія та Сергія Скорохода – у селі Пійло,
  • Миколи Стрільчука та Сергія Вербовецького – у селі Вістова.

“Такі інформаційні площини є не лише виявом пошани, а й постійним нагадуванням усім мешканцям громади про тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України”, – пише Калуська міська рада.

Патріотичний білборд на честь героя України

Джерело(а) інформації

Калуська міська рада.

