У Калуській громаді оновили білборди з портретами Героїв

У Калуській громаді продовжують вшановувати пам’ять Захисників України.

В рамках соціальної ініціативи, яку реалізовує Калуська міська рада спільно з КП «Міський інформаційний центр», оновлено білборди з інформацією про полеглих воїнів.

Портрети Героїв розміщені у населених пунктах громади:

“Такі інформаційні площини є не лише виявом пошани, а й постійним нагадуванням усім мешканцям громади про тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України”, – пише Калуська міська рада.