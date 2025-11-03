У Франківській громаді хочуть збудувати сміттєпереробний завод

На сьогодні в Івано-Франківській громаді відходи сортують лише на полігоні твердих побутових відходів, що розташований у селі Рибне.

Про це під час етеру від телерадіокомпанії «Вежа» розповів заступник міського голови, директор департаменту по взаємодії зі Збройними силами України, Національною гвардією, правоохоронними органами та надзвичайними ситуаціями Руслан Гайда, пише Фіртка.

У майбутніх планах громади є ідея збудувати сміттєпереробний завод.

«На сміттєвому полігоні, який знаходиться в селі Рибне, є сміттєсортувальна лінія, де відсортовують міські відходи — пластик, скло. У майбутньому Івано-Франківськ хоче побудувати сміттєпереробний завод. Але це дороговартісно, тому під час повномасштабного вторгнення реалізувати проєкт неможливо. Донори чи інвестори з такими пропозиціями теж практично не заходять», — пояснив Руслан Гайда. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

Посадовець додав, що нині місто своїми силами сортує відходи та поступово розв’язує екологічну проблему.