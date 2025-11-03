На війні загинув прикарпатець Владислав Четверіков

Скорботна звістка з фронту прийшла у Надвірнянську громаду

На війні з російськими окупантами поліг надвірнянець Четверіков Владислав Вікторович

Гірку звістку повідомив очільник надвірнянської громади Зіновій Андрійович, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Владислав народився 7 травня 1994 року. Житель міста Надвірна. Відважний Владислав 25 серпня 2022 року став на захист Батьківщини.

Він завжди говорив, що краще померти Героєм, ніж жити на колінах. І жодного разу не шкодував про своє рішення стати на захист рідної землі, – йдеться у повідомленні.

Та, на жаль, 1 листопада 2025 року оператор безпілотних літальних апаратів відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних системи ЧЕТВЕРІКОВ Владислав Вікторович загинув під час виконання службових обов’язків у районі населеного пункту Новотроїцьке Самарівського району Дніпропетровської області внаслідок ворожого комбінованого ракетно-БпЛА-удару.

Полеглий Владислав Четверіков