В Івано-Франківську за жовтень народилось 96 дітей

Автор: Уляна Роднюк
Немовля позіхає в ліжку з плюшевим ведмедем
За місяць народилось 48 хлопчиків та 48 дівчаток.

“В пологовому нічия! Вітаємо батьків! А малюкам бажаємо рости в мирі! Здоровими і щасливими”, – пише міський голова Руслан Марцінків.

Руслан Марцінків.

