В Івано-Франківську за жовтень народилось 96 дітей

За місяць народилось 48 хлопчиків та 48 дівчаток.
“В пологовому нічия! Вітаємо батьків! А малюкам бажаємо рости в мирі! Здоровими і щасливими”, – пише міський голова Руслан Марцінків.
У Калуській громаді продовжують вшановувати пам’ять Захисників України.
На сьогодні в Івано-Франківській громаді відходи сортують лише на полігоні твердих побутових відходів, що розташований у селі Рибне.
Скорботна звістка з фронту прийшла у Надвірнянську громаду
Отинійська громада у скорботі
Жнивування до пізньої осени затягнулося через часті дощі.
На кладовищі в мікрорайоні Опришівці облаштували дві нові бруковані алеї та встановили вагончик для зберігання інвентарю.