“На щиті” в Отинійську громаду повернувся полеглий Микола Жураківський ФОТО

Автор: Петро Якимчук
Люди прощаються з полеглим героєм під прапором України
Сьогодні, 3 листопада, мешканці Отинійської громади зі скорботою, болем і глибокою вдячністю зустріли свого Героя — Миколу Жураківського, 1986 року народження, котрий віддав своє життя за свободу і незалежність України.

Про це повідомили в Отинійській селищній територіальній громаді, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Люди тримають великий прапор України на вулиці
Зустріч полеглого Миколи Жураківського

Війна триває понад одинадцять років. Вона забрала тисячі українських Героїв, і серед найбільших трагедій цієї боротьби — долі воїнів, які довго вважалися безвісти зниклими. Їхні родини моляться, чекають, сподіваються до останнього. Такою була і доля нашого земляка.

Довідково

Микола Жураківський — мешканець селища Отинія. Навчався у Черемхівській школі та Коршівському ПТУ. Після строкової служби працював на будівельних роботах, був щирою, доброю, працьовитою людиною, яку поважали й цінували односельці.

У травні 2024 року Микола став на захист України, служив у лавах 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка. 26 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Новоселівка Перша на Донеччині, загинув смертю Героя. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Лише постановою про ідентифікацію від 22 жовтня 2025 року підтверджено його загибель.

Сьогодні з квітами, лампадками та Державними Прапорами мешканці громади стали живим коридором пошани.

Військові несуть труну, вкриту українським прапором

Ми схилили голови, зустрічаючи свого сина, який повернувся додому — у найважчий і найсвятіший спосіб.

Похорон завтра, 4 листопада о 12:00. (селище Отинія вул. Шевченка 69)

Священики та люди біля пам'ятника Тарасу Шевченку
Священники проводять церемонію біля труни з прапором України
Прощання з воїном біля пам’ятника Тарасу Шевченку
Хлопчик тримає фото військового на похороні

